Cão é esfaqueado ao defender dono de ataque a faca em Rio Preto

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar, na tarde desta sexta-feira, 29, por suspeita de ter esfaqueado um cão da raça pit bull, no Jardim Estrela, em Rio Preto. O cachorro foi gravemente ferido a faca ao tentar defender o dono, o pai do agressor, que só escapou porque se trancou no banheiro.

A PM chegou até o imóvel após ser chamada pelos vizinhos, alertados pelos gritos de socorro do pai do agressor, de 69 anos, e pelos latidos do cão durante o ataque à faca. O homem foi detido e o pai dele retirado do banheiro. Ambos foram apresentados na Central de Flagrantes de Rio Preto

O cão foi primeiramente socorrido pelos bombeiros, depois encaminhado pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal até um pronto-socorro veterinário para tratamento emergencial. Ele foi internado e não corre risco de morte.

O delegado de plantão na Central de Flagrantes, Vitor Cabbaz, vai decidir, após ouvir as partes, se enquadra o homem detido nos crimes de maus-tratos a animal e se o ataque ao pai se qualifica como tentativa de homicídio.