Cantora sertaneja Maiara participa de retiro religioso de Igreja de Rio Preto

O 14° acampamento Sênior Menino Jesus da Paróquia Menino Jesus de Praga, de Rio Preto, contou com a presença da cantora sertaneja Maiara, da dupla Maiara & Maraisa. O acampamento ocorreu entre quarta e domingo, dias 20 e 24 de maio, em uma fazenda na cidade de Potirendaba.

A cantora estava acompanhada dos pais, Almira Henrique Pereira e Marcos César, do empresário Filipe Risse e do namorado, o cantor Felipe Cavalliere.

Após quatro dias do retiro religioso, Maiara participou da missa de encerramento ocorrida no domingo, 24, e cantou o sucesso do Frei Gilson “Eu Te Seguirei”, ao lado dos fiéis.

Em postagens do Instagram, os familiares de Maiara celebraram o momento de fé vivido pela cantora e prestaram homenagens a ela. “Agraciados e cheios do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vinda nossa nova Campista. Obrigado pelo seu sim! Eu te amo,” disse o empresário da cantora em uma postagem na rede social. "Amo vocês," respondeu Maiara.

O acampamento compartilhou diversos momentos de fé dos participantes do evento em suas redes sociais, que contou com a participação de diversos fiéis da região de Rio Preto nos quatro dias de celebração.