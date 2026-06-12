Caminho da Fé celebra 5 anos do Ramal São José com caminhada e balão de Nossa Senhora

O céu da região ganhará um colorido especial neste domingo com a presença do balão de Nossa Senhora Aparecida, uma das atrações da celebração do 5º aniversário do Ramal São José do Caminho da Fé. A programação terá início às 4h30, com concentração dos peregrinos em Rio Preto, e contará com caminhada, momentos de oração e celebrações religiosas ao longo do percurso.

A caminhada terá início na Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida, em Rio Preto. A concentração dos participantes está marcada para as 4h30, com saída prevista para as 5h. O percurso seguirá até a Paróquia Santa Apolônia, em Engenheiro Schmitt, e continuará até a Paróquia São Luiz Gonzaga, em Cedral. A chegada está prevista para as 12h30.

O balão, que recentemente chamou a atenção dos moradores durante uma apresentação em Ibaté, chega agora à região como parte das comemorações pelos cinco anos do ramal. Na ocasião, a estrutura impressionou o público pelo tamanho e pelos detalhes da homenagem à padroeira do Brasil.

A organização informa que não haverá passeios de balão durante o evento. Tanto em Rio Preto quanto em Cedral, a atração será apenas para contemplação do público.

Já em Cedral, o balão será novamente erguido às 18h, ao lado do Cristo. No mesmo horário terá início a oração do Santo Rosário, que seguirá até as 19h, quando será celebrada uma missa na Paróquia São Luiz Gonzaga.

Durante o percurso, os participantes contarão com momentos de oração, testemunhos e o acompanhamento de um carro de som, que dará suporte à caminhada.

Segundo Fabiano Gimenez, a ideia do Ramal São José surgiu em 2018, após uma promessa feita por ele e sua esposa. O objetivo era pedir a intercessão para que o casal pudesse realizar o sonho de ter um filho. O projeto foi amadurecido ao longo dos anos e teve sua inauguração oficial em 2021. Desde então, o percurso passou a ser celebrado anualmente pelos peregrinos da região.