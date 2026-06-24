Caminhão-tanque carregado com diesel tomba na Washington Luís, em Rio Preto

Um caminhão-tanque carregado com óleo diesel tombou no canteiro central da rodovia Washington Luís, em Rio Preto, na madrugada desta quarta-feira, 24.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu à 1h04 no km 438.

O condutor da carreta Volvo alegou que trafegava pela faixa 2 (da direita) no sentido norte da via (Rio Preto / Mirassol) quando perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro central.

"Com o acidente, houve um pequeno vazamento pela tampa superior do tanque. O motorista saiu ileso. A retirada da carreta estava prevista para a manhã desta quarta-feira, mas não foi possível devido à forte chuva, que impossibilitou a interdição de uma faixa necessária para a realização dos trabalhos de transbordo", informou a concessionária Ecovias Noroeste Paulista.

Técnicos da Cetesb estiveram no local da ocorrência. A reportagem solicitou nota à Companhia informando quais foram as providências tomadas. O conteúdo será atualizado em breve.