Caminhão com grande quantidade de maconha é apreendido após perseguição em rodovia da região de Rio Preto

Uma equipe da Polícia Militar apreendeu aproximadamente 24 toneladas de maconha após perseguição a um caminhão na manhã deste sábado, 23, na rodovia Armando Salles de Oliveira, entre Paulo de Faria e Orindiúva.

Os policiais realizavam escolta de dois presos, de Jales para Paulo de Faria, quando avistaram o veículo. Segundo a tenente Letícia Bosquetti Michele, a carreta tem placas do Paraguai e seguia em alta velocidade, realizando manobras em zigue-zague. Ao tentarem a abordagem, o motorista jogou o veículo contra a viatura e, em seguida, entrou com a carreta em meio a um canavial, onde abandonou o veículo e fugiu. Ele é procurado.

Ainda de acordo com a oficial, havia outro caminhão à frente, utilizado como “batedor”, que fazia a escolta da carga para despistar a polícia. O condutor foi abordado e detido pelas equipes, sendo encaminhado à Polícia Federal.

Durante vistoria no veículo abandonado, os policiais encontraram a grande quantidade de entorpecente. A droga foi apreendida e apresentada à Polícia Federal, que dará prosseguimento às investigações. A suspeita é de que se trate de uma das maiores apreensões do estado.

Segundo estimativa da polícia, a carga está avaliada em R$ 38 milhões, aproximadamente.