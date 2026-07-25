Caminhão carregado de gado tomba na região e bois fogem pelas ruas da cidade

Uma carreta carregada com gado tombou na tarde deste sábado, 25, no trevo da rodovia Feliciano Salles Cunha, em Magda. O veículo estava carregado com 60 bovinos. Um boi morreu em decorrência do impacto do acidente.

O motorista disse que perdeu o controle da direção, sem poder evitar o acidente.

Após o tombamento, 40 bois fugiram e foram vistos circulando pelas ruas da cidade, sendo filmados por moradores.

Equipes formadas por servidores municipais, voluntários e policiais foram mobilizadas para recapturar os animais.

Um caminhão de transporte de gado foi acionado para recolher os bois que estavam na carreta envolvida no acidente.

As causas do tombamento ainda serão apuradas.