MAGDA
Caminhão carregado de gado tomba na região e bois fogem pelas ruas da cidade
Parte dos animais fugiu e teve de ser capturada no perímetro urbano de Magda
por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 25/07/2026 às 12:45Atualizado em 25/07/2026 às 15:59
Uma carreta carregada com gado tombou na tarde deste sábado, 25, no trevo da rodovia Feliciano Salles Cunha, em Magda. O veículo estava carregado com 60 bovinos. Um boi morreu em decorrência do impacto do acidente.
O motorista disse que perdeu o controle da direção, sem poder evitar o acidente.
Após o tombamento, 40 bois fugiram e foram vistos circulando pelas ruas da cidade, sendo filmados por moradores.
Equipes formadas por servidores municipais, voluntários e policiais foram mobilizadas para recapturar os animais.
Um caminhão de transporte de gado foi acionado para recolher os bois que estavam na carreta envolvida no acidente.
As causas do tombamento ainda serão apuradas.