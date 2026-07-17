Caminhão carregado com óleo vegetal pega fogo na Washington, em Catanduva

Um caminhão-baú carregado com óleo vegetal pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 16, enquanto transitava pela rodovia Washington Luís, em Catanduva. Em razão das altas chamas, a pista no sentido capital precisou ser totalmente interditada por mais de uma hora e um longo congestionamento se formou.

Segundo informações do tenente-coronel Orival Santana Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, as equipes constataram que o veículo já se encontrava completamente tomado pelas chamas, com o incêndio se propagando para a vegetação às margens da rodovia.

O combate ao incêndio contou com o apoio de caminhões-pipa das Usinas Colombo e Cofco, permitindo a completa extinção das chamas.

"Após a eliminação dos focos de incêndio e a adoção das medidas de segurança, foi liberada uma faixa de rolamento para o tráfego. O caminhão permaneceu no acostamento, porém parte da carroceria ocupava a faixa da direita, sendo necessária sua remoção por meio de guincho da concessionária", informou o oficial.

Não houve vítimas.