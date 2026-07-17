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TRÂNSITO

Caminhão carregado com óleo vegetal pega fogo na Washington, em Catanduva

Incidente provocou interdição total da pista no sentido capital por mais de uma hora

por Joseane Teixeira
Publicado em 17/07/2026 às 10:04Atualizado em 17/07/2026 às 10:16
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Caminhão ficou totalmente destruído (Corpo de Bombeiros)
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Caminhão ficou totalmente destruído (Corpo de Bombeiros)
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Um caminhão-baú carregado com óleo vegetal pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 16, enquanto transitava pela rodovia Washington Luís, em Catanduva. Em razão das altas chamas, a pista no sentido capital precisou ser totalmente interditada por mais de uma hora e um longo congestionamento se formou.

Segundo informações do tenente-coronel Orival Santana Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, as equipes constataram que o veículo já se encontrava completamente tomado pelas chamas, com o incêndio se propagando para a vegetação às margens da rodovia.

O combate ao incêndio contou com o apoio de caminhões-pipa das Usinas Colombo e Cofco, permitindo a completa extinção das chamas.

"Após a eliminação dos focos de incêndio e a adoção das medidas de segurança, foi liberada uma faixa de rolamento para o tráfego. O caminhão permaneceu no acostamento, porém parte da carroceria ocupava a faixa da direita, sendo necessária sua remoção por meio de guincho da concessionária", informou o oficial.

Não houve vítimas.