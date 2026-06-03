Caminhada pela paz reúne 4 mil católicos em Rio Preto

Cerca de quatro mil pessoas participaram da 5ª Caminhada Eucarística da Arquidiocese de Rio Preto na noite de segunda-feira, 1º de junho. A multidão seguiu da Paróquia Santo Antonio de Lisboa, na Vila Goyos, até a Paróquia Maria Mãe de Deus, no Jardim Yolanda, uma distância de 1,8 km.

A caminhada foi criada no período pós-pandemia para marcar a retomada das missas presenciais e encontros religiosos. Todos os anos, ela ocorre nos dias que antecedem o feriado religioso de Corpus Christi.

Neste ano, a mobilização trouxe como lema “Na força da Eucaristia, sejamos instrumentos da paz”. O arcebispo metropolitano de Rio Preto, dom Antonio Emidio Vilar, percorreu com os fiéis todo o trajeto entre as duas paróquias.