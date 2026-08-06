Caminhada de Castores reúne multidão entre Rio Preto e Onda Verde

A Arquidiocese de Rio Preto estima que cerca de 25 mil fiéis participaram, entre a noite de quarta-feira, 5, e a madrugada de quinta, 6, da tradicional caminhada até o Santuário do Senhor Bom Jesus dos Castores, em Onda Verde.

Os peregrinos percorreram aproximadamente 20 quilômetros pelas margens da rodovia BR-153, entre Rio Preto e o distrito de Castores, enfrentando, em alguns momentos, chuva durante o trajeto.

Na chegada, durante a missa campal, o arcebispo, dom Antonio Emídio Vilar, realizou a tradicional troca do manto que cobre a imagem do santo, um dos momentos mais simbólicos da celebração.

A programação religiosa será encerrada na tarde desta quinta-feira, com procissão seguida de missa.