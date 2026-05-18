Escondido por cobertor, homem furta lanchonete em Rio Preto

Uma câmera de monitoramento registrou um ladrão durante o arrombamento e furto de uma lanchonete de uma rede de fast food, no bairro Redentora, em Rio Preto. O crime ocorreu na madrugada de domingo, 17, mas, até o momento, o ladrão não foi preso.

Pela imagem, é possível ver o homem pular o balcão para ir até o caixa. Com uso de um objeto metálico, ele arromba o caixa e paga todas as notas em dinheiro. Logo em seguida, pula o balcão e foge.

Mesmo com o cobertor, dá para ver que o ladrão calça chinelos.

Por enquanto, o criminoso não foi identificado e preso.