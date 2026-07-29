Câmera esclarece circunstância da morte de médico em Rio Preto

A Polícia Civil teve acesso a um vídeo que registra o momento em que o médico Lucas Minto Maia Souto, de 35 anos, cai no canteiro central da avenida da Luz, em Rio Preto, onde ele foi encontrado morto no dia 20 de julho. As imagens indicam que ele estava sozinho, sem indícios de agressão.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcelo Ferrari, do 1º Distrito Policial, as imagens são de uma câmera de monitoramento instalada nas proximidades do local onde o corpo foi localizado. O médico, que era de José Bonifácio, estava hospedado em um hotel a cerca de 300 metros de distância.

De acordo com o delegado, as informações preliminares do Instituto Médico Legal (IML) não apontam sinais de agressão. “Os machucados no rosto não são característicos de agressão física. Há arranhões em um dos braços, mas, a princípio, não estão relacionados à causa da morte”, afirmou.

Para a conclusão do inquérito, a Polícia Civil aguarda o laudo final do IML, que deverá indicar a causa da morte, inicialmente registrada como acidental. “Vamos saber se foi uma parada cardiorrespiratória ou outro fator que tenha provocado a morte”, disse Ferrari.

O caso segue em investigação.