Cadeirante denuncia agressão de motorista de aplicativo em Rio Preto

Um homem com deficiência física e dependente de cadeira de rodas denunciou ter sido agredido por um motorista de aplicativo após uma discussão durante uma corrida em Rio Preto. O caso terai acontecido na noite de sexta-feira, 7, mas só foi denunciado à Polícia Civil no sábado, 8.

A vítima, um aposentado de 34 anos, contou que acionou o transporte para buscar a filha de 14 anos em uma escola estadual do bairro Vila União. Depois de embarcar no veículo, ele teria solicitado ao motorista auxílio para acomodar a cadeira de rodas no porta-malas.

Segundo o aposentado, o motorista teria se recusado a ajudar e iniciado uma discussão. Em seguida, teria cancelado a corrida. O passageiro afirmou que permaneceu dentro do veículo e insistiu para que fosse levado ao destino, considerando sua condição física e o estado de saúde da filha.

No retorno do trajeto, o motorista parou em frente a uma unidade da Polícia Militar no bairro Solo Sagrado e solicitou intervenção para que os passageiros desembarcassem.

Queda e ferimentos

O cadeirante confessa que, no calor da discussão, saiu do carro e desferiu um soco contra a porta do veículo. O motorista reagiu e o empurrou, derrubando o passageiro da cadeira de rodas. O aposentado alega ter sofrido corte, inchaço, bolha e dor no joelho, suspeitando de fratura, mas ainda não havia procurado ajuda médica.

Ele apresentou o registro da corrida pelo aplicativo. O caso, registrado como lesão corporal contra pessoa com deficiência, será investigado pela Polícia Civil.