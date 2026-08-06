Cachorro furtado em oficina é devolvido após repercussão em Rio Preto

Um cachorro da raça spitz alemão foi furtado de uma oficina na manhã de quarta-feira, 5, na Vila Toninho, em Rio Preto, mas acabou devolvido à dona horas depois.

Segundo o boletim de ocorrência, o animal havia fugido da casa da tutora e entrou em uma oficina próxima, onde foi recolhido por funcionários para ser devolvido em segurança.

Durante o horário de almoço, um funcionário abriu o escritório e levou o cão. Ao retornar, negou ter ficado com o animal. Imagens de câmeras de segurança, no entanto, registraram o momento em que ele sai com o cachorro.

Após a constatação, o funcionário foi desligado da empresa. Em contato posterior, ele afirmou que teria encontrado o animal na rua e disse que pretendia soltá-lo, sem informar o paradeiro.

Enquanto o caso era registrado na delegacia, a tutora recebeu a informação de que o cachorro havia sido devolvido em sua casa por um casal desconhecido.

O caso foi registrado como furto e será apurado pela Polícia Civil.