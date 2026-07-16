Cabeleireira perde R$ 11 mil após golpe do falso funcionários de banco em Rio Preto

Uma cabeleireira de 39 anos perdeu cerca de R$ 11 mil após cair em um golpe nesta quarta-feira, 15, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação por volta do meio-dia de um homem que se passou por funcionário de banco e afirmou que havia um acesso suspeito à conta dela, supostamente realizado a partir de um aparelho celular no Rio de Janeiro.

Ao negar a operação, a mulher foi orientada a aguardar um procedimento de segurança. Durante a ligação, o celular permaneceu com a tela escura por alguns minutos.

Após o término do contato, a vítima acessou a conta e constatou que havia apenas R$ 47 de saldo. O extrato apontou diversas movimentações não reconhecidas, incluindo transferências via Pix e TED.

O caso foi registrado como estelionato e encaminhado ao 3º Distrito Policial. A Polícia Civil irá solicitar informações às instituições financeiras para tentar identificar os responsáveis e rastrear os valores desviados.