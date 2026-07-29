Bug do sistema? Ação hacker? Emurb explica notificações no app Estacione Digital

Entre a madrugada de segunda-feira, 27, e todo o dia de terça, 28, usuários do aplicativo Estacione Digital, mantido pela Emurb, foram surpreendidos com diversas notificações criptografadas que levantaram dúvidas sobre um possível ataque hacker na plataforma de cobrança de estacionamento.

"Achei estranho porque a primeira notificação que recebi foi 4h da manhã. Entrei rapidamente no aplicativo para verificar se o meu saldo ainda estava lá. Felizmente, estava tudo certo. Mas foi um susto", relata uma das usuárias.

Ao Diário, a Emurb informou que as notificações são decorrentes de procedimentos técnicos relacionados à atualização da infraestrutura de segurança da plataforma.

"Durante a execução de testes de vulnerabilidade, validação e integração dos serviços de notificações, houve o envio involuntário de mensagens de teste aos usuários", esclareceu.

Ainda de acordo com a Emurb, o envio de notificações de teste foi encerrado na noite de terça-feira (28). "Em razão do funcionamento da plataforma de notificações, parte dessas mensagens permanece em fila de processamento e ainda poderá ser entregue", acrescenta.

As notificações, segundo a empresa municipal, não representam qualquer risco aos usuários e não comprometem o funcionamento nem a segurança do aplicativo, que continua operando normalmente.

Especialista em segurança da informação, Adriano Cansian, que também é professor da Unesp de Rio Preto, explica que, geralmente, esses testes, quando feitos de forma benigna, são controlados e seguros. "Por padrão, eu não recomendo para meus alunos que se faça pentest numa aplicação “viva” (que está em produção) e sim num espelho da aplicação ou do servidor. Eu sempre recomendo fazer o teste numa aplicação exatamente igual à real, corrigir eventuais falhas e depois colocar a aplicação em produção. No entanto, é importante pontuar que cada equipe segue uma metodologia que julga mais adequada", explica.

De acordo com o especialista, era possível desabilitar o envio das mensagens, para evitar temor entre os usuários.