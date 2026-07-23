Briga em casa termina com morte de jovem em Nova Aliança

Uma discussão dentro de uma residência terminou com a morte de um jovem de 24 anos na noite de quarta-feira, 22, na Cohab II, em Nova Aliança. Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por homicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 22h47 para atender a uma ocorrência de violência na rua Antônio Benjamin. No local, equipes de saúde já prestavam socorro à vítima, que foi encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu.

De acordo com relato de uma idosa de 77 anos, que presenciou parte dos fatos, a vítima teria agredido o morador com uma cadeira, atingindo a região da cabeça. Ela afirmou que tentou intervir, mas a agressão continuou.

Ainda conforme o registro, os dois se conheciam e o jovem havia passado a noite anterior no imóvel. A motivação da briga não foi esclarecida, mas, segundo a testemunha, houve menções a questões religiosas durante o desentendimento.

Em depoimento, o morador alegou que a vítima apresentou comportamento alterado, simulando um mal súbito, e passou a agredi-lo, inclusive com mordidas e golpes com uma cadeira. Ele afirmou que reagiu com as mãos para se defender e proteger a avó.

A polícia informou que a cena foi alterada durante o socorro, o que dificultou a preservação para perícia, embora o exame tenha sido solicitado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Preto. O suspeito permaneceu preso. O caso foi registrado na Delegacia de Potirendaba e será investigado.