Bombeiros reúnem órgãos para planejar combate a incêndios em Rio Preto

O comando do Corpo de Bombeiros reúne nesta sexta-feira, 28, representantes de órgãos públicos, universidades e empresas para planejar a Operação de Manejo Integrado do Fogo na Floresta Estadual do Noroeste Paulista (FENP), em Rio Preto. A reunião será realizada às 14h, na sede do grupamento, na avenida dos estudantes.

Participam da reunião representantes do Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Base de Aviação da PM, Fundação Florestal, Cetesb, Unesp, Fatec, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Prefeitura, Semae, Parque Tecnológico, além de empresas instaladas ou com atuação na região.

O objetivo é alinhar medidas preventivas, estabelecer responsabilidades e definir protocolos de atuação conjunta durante o período de maior risco de incêndios florestais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, levantamentos técnicos apontam estiagem prolongada e temperaturas acima da média durante o período seco de 2026, além do acúmulo de material combustível nas zonas de amortecimento da floresta, áreas de transição entre a unidade de conservação e regiões de ocupação agrícola e urbana.

O histórico da região também registra maior ocorrência de focos de incêndio entre julho e setembro.

Entre as medidas previstas estão queimas controladas preventivas, criação de corredores corta-fogo em pontos estratégicos, manutenção de aceiros e campanhas de educação ambiental para comunidades próximas à unidade de conservação.

As intervenções dependerão de autorização da Cetesb e da análise das condições meteorológicas para garantir a segurança das operações.

O Manejo Integrado do Fogo reúne ações de prevenção, preparação, combate e recuperação, envolvendo instituições de emergência, órgãos ambientais, universidades, empresas e comunidades do entorno. O objetivo é evitar incêndios de grandes proporções e reduzir danos à vegetação, à fauna e às propriedades vizinhas.

A operação já foi realizada anteriormente na região. Em 2025, ações preventivas ocorreram entre os dias 26 e 28 de maio na área da FENP. Segundo os Bombeiros, a experiência acumulada desde 2022 será utilizada no planejamento das atividades deste ano.

O encontro ocorre poucos dias depois de um incêndio atingir uma área pública próxima à Floresta Estadual do Noroeste Paulista, em Rio Preto. Na segunda-feira, 24, cerca de 14 hectares de vegetação foram destruídos pelo fogo, reforçando a preocupação das autoridades durante o período de estiagem.