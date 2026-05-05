Bombeiros reinauguram estação do Jardim Alto Alegre interditada após temporal

Estratégica no atendimento operacional, sendo responsável pela cobertura de toda a zona Leste de Rio Preto, além de áreas rurais e importantes rodovias, a Estação de Bombeiros do bairro Jardim Alto Alegre foi reinaugurada nesta segunda-feira, 4, após reforma.

A unidade havia sido interditada em dezembro de 2024, em decorrência de fortes chuvas que comprometeram a estrutura do prédio.

“Com a reativação da unidade, haverá uma melhora significativa no tempo resposta das ocorrências, especialmente nas ações de combate a incêndios, salvamentos, resgates e atendimentos a afogamentos. Destaca-se, ainda, a ampliação da capacidade operacional com a inclusão do efetivo feminino na unidade, viabilizada pela construção de alojamentos e vestiários adequados para bombeiras”, disse tenente-coronel Orival Santana Júnior, comandante do 13º Grupamento de Bombeiroso.

A reforma do prédio foi custeada com recursos do Município.

A área de atuação da estação contempla também ocorrências em importantes cursos d’água da região, como o Rio Turvo e o Rio Grande, este último na divisa com Minas Gerais.

Durante a solenidade, foi prestada homenagem ao Cabo PM Carlos Roberto Batista, patrono da unidade, que faleceu em serviço no ano de 1992, sendo reconhecido por sua dedicação, coragem e compromisso com a missão de salvar vidas.

O evento contou com a presença de autoridades como o prefeito Coronel Fábio Cândido, vereadores e secretários municipais, representantes da Cetesb, da Polícia Militar, Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Defesa Civil Municipal.