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DESPEDIDA

Bombeiros encontram corpo de jovem de Rio Preto desaparecido no litoral paulista

Após quatro dias de buscas, Bruno Barreto Otsu foi encontrado sem vida na praia de Guaecá

por Joseane Teixeira
Publicado em 14/05/2026 às 23:16Atualizado em 15/05/2026 às 12:58
Bruno Otsu (Arquivo pessoal)
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Bruno Otsu (Arquivo pessoal)
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O corpo do estudante universitário Bruno Barreto Ostu, de 21 anos, foi encontrado às 16h45 desta quinta-feira, 14, na Praia de Guaecá, em São Sebastião. A informação é do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). O jovem estava desaparecido desde a última segunda-feira, 11, quando tentou salvar uma amiga.

Ela contou que atravessava uma trilha costeira quando foi atingida por uma forte onda e caiu no mar, que estava em ressaca.

A jovem conseguiu nadar até ser socorrida por um pescador, a cinco quilômetros do local do acidente.

Bruno, no entanto, desapareceu nas fortes ondas.

Durante quatro dias, socorristas do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e voluntários realizaram buscas com uso de drones, lanchas, barcos e por via terrestre. O encontro do corpo encerra um período de grande angústia para a família, que mora em Rio Preto.

Nas redes sociais, a mãe, Thama Otsu, comunicou o desfecho trágico e agradeceu o apoio de todos que se mobilizaram em doações e orações.

O corpo do jovem será levado para o Instituto Médico Legal de São Sebastião.

Segundo comunicado da família pelas redes sociais, o velório será no cemitério das Aléias, em Campinas.

Defesa Civil

As buscas pelo jovem foram conduzidas pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e mobilizaram uma operação integrada com embarcações, mergulhadores, drones, monitoramento aéreo e apoio do helicóptero Águia. O posto de comando foi instalado em Maresias, permitindo o acompanhamento contínuo das ações em solo, mar e ar.

Durante quatro dias, as equipes concentraram os trabalhos entre as praias de Toque-Toque Grande, Toque-Toque Pequeno, Guaecá, Barequeçaba e também em áreas do entorno de Ilhabela, consideradas estratégicas devido às condições de correnteza e deslocamento marítimo registradas na região.

A operação contou com reforço tecnológico de drones utilizados no monitoramento de encostas, costeiras e fendas rochosas de difícil acesso, locais onde embarcações não conseguiam se aproximar em razão do risco provocado pelo mar agitado.

Durante o período das buscas, a Marinha do Brasil manteve alerta de ressaca para o Litoral Norte, com previsão de ondas de até 3 metros, condição que aumentou os riscos nas áreas costeiras e exigiu atenção redobrada das equipes de salvamento.