Bombeiros encontram corpo de jovem de Rio Preto desaparecido no litoral paulista

O corpo do estudante universitário Bruno Barreto Ostu, de 21 anos, foi encontrado às 16h45 desta quinta-feira, 14, na Praia de Guaecá, em São Sebastião. A informação é do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). O jovem estava desaparecido desde a última segunda-feira, 11, quando tentou salvar uma amiga.

Ela contou que atravessava uma trilha costeira quando foi atingida por uma forte onda e caiu no mar, que estava em ressaca.

A jovem conseguiu nadar até ser socorrida por um pescador, a cinco quilômetros do local do acidente.

Bruno, no entanto, desapareceu nas fortes ondas.

Durante quatro dias, socorristas do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e voluntários realizaram buscas com uso de drones, lanchas, barcos e por via terrestre. O encontro do corpo encerra um período de grande angústia para a família, que mora em Rio Preto.

Nas redes sociais, a mãe, Thama Otsu, comunicou o desfecho trágico e agradeceu o apoio de todos que se mobilizaram em doações e orações.

O corpo do jovem será levado para o Instituto Médico Legal de São Sebastião.

Segundo comunicado da família pelas redes sociais, o velório será no cemitério das Aléias, em Campinas.

Defesa Civil

As buscas pelo jovem foram conduzidas pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e mobilizaram uma operação integrada com embarcações, mergulhadores, drones, monitoramento aéreo e apoio do helicóptero Águia. O posto de comando foi instalado em Maresias, permitindo o acompanhamento contínuo das ações em solo, mar e ar.

Durante quatro dias, as equipes concentraram os trabalhos entre as praias de Toque-Toque Grande, Toque-Toque Pequeno, Guaecá, Barequeçaba e também em áreas do entorno de Ilhabela, consideradas estratégicas devido às condições de correnteza e deslocamento marítimo registradas na região.

A operação contou com reforço tecnológico de drones utilizados no monitoramento de encostas, costeiras e fendas rochosas de difícil acesso, locais onde embarcações não conseguiam se aproximar em razão do risco provocado pelo mar agitado.

Durante o período das buscas, a Marinha do Brasil manteve alerta de ressaca para o Litoral Norte, com previsão de ondas de até 3 metros, condição que aumentou os riscos nas áreas costeiras e exigiu atenção redobrada das equipes de salvamento.