Bombeiros combatem incêndio em churrascaria desativada em Rio Preto

Nove bombeiros, um médico e duas enfermeiras foram mobilizados na noite deste domingo, 7, para atendimento a uma ocorrência de incêndio em um prédio comercial desativado no cruzamento da avenida José Munia com a avenida Francisco Chagas, em Rio Preto.

"No local, constatou-se que o incêndio ocorria no interior de um dos salões de uma antiga churrascaria, atualmente sem funcionamento. Materiais diversos, não identificados, encontravam-se em combustão no interior da edificação", disse o tenente coronel Orival Santana Júnior, comandante da corporação.

Segundo ele, as equipes realizaram o combate às chamas e a completa extinção do incêndio, eliminando qualquer risco de propagação. Não foram constatados danos estruturais ou indícios de colapso da edificação. Também não houve registro de vítimas.

"A fumaça gerada pelo incêndio dissipou-se rapidamente, tendo em vista que a edificação não possui cobertura em parte significativa de sua estrutura. O proprietário do imóvel não foi localizado durante o atendimento", completou.

As causas do incêndio são desconhecidas.