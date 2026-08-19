SUSTO
Bombeiros apagam incêndio em residência do Jardim Maria Lúcia, em Rio Preto
O caso ocorreu na rua Antônio Feliciano de Castilho; ninguém ficou ferido
por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 19/08/2026 às 11:42Atualizado em 19/08/2026 às 11:48
O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em uma residência na manhã desta quarta-feira, 19, no bairro Jardim Maria Lucia, Zona Norte de Rio Preto. O caso ocorreu na rua Antônio Feliciano de Castilho. Ninguém ficou ferido.
Foram mobilizados duas equipes de bombeiros para extinguir as chamas, mas parte da rua teve de ser interditada para afastar o risco de ferimentos em pessoas e permitir o trabalho dos bombeiros sem interferência.
As causa do incêndio serão investigadas.