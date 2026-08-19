Bombeiros apagam incêndio em residência do Jardim Maria Lúcia, em Rio Preto

O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em uma residência na manhã desta quarta-feira, 19, no bairro Jardim Maria Lucia, Zona Norte de Rio Preto. O caso ocorreu na rua Antônio Feliciano de Castilho. Ninguém ficou ferido.

Foram mobilizados duas equipes de bombeiros para extinguir as chamas, mas parte da rua teve de ser interditada para afastar o risco de ferimentos em pessoas e permitir o trabalho dos bombeiros sem interferência.

As causa do incêndio serão investigadas.