Bom Prato vai servir cardápios temáticos de Copa do Mundo

A partir desta sexta-feira, 12, o Programa Bom Prato servirá refeições inspiradas em países que disputam a Copa do Mundo.

Toda sexta-feira, nos meses de junho e julho, as unidades se dividirão em dois grupos e cada um servirá um cardápio especial inspirado em um país diferente entre Brasil, Marrocos, África do Sul, México, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Uruguai e França.

Além disso, os restaurantes populares também serão enfeitados com decorações temáticas e contarão com informações culturais dos países representados no dia.

"De forma criativa, o Programa Bom Prato junta cultura e alimentação, oferecendo aos frequentadores um momento de acolhimento durante a Copa do Mundo. Além de garantir refeições de qualidade, também valorizamos a diversidade gastronômica dos países participantes e reforçamos o compromisso do programa no combate à insegurança alimentar no estado de São Paulo", afirma Andrezza Rosalém, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Entre as delícias que serão servidas até 17 de julho estão baião de dois, rabada com agrião e vaca atolada (Brasil); tagine marroquino de frango, chicken curry (Marrocos); frango mexicano com pimentões (México); goulash suíno (Alemanha); cozido madrileno (Espanha); almôndegas com molho chimichurri (Argentina); lombo desfiado com barbecue (Estados Unidos); bacalhau a Brás (Portugal); fraldinha com chimichurri uruguaio (Uruguai); boeuf bourguignon (França).

Todos os pratos são elaborados para oferecer refeições balanceadas e saborosas à população paulista.

Rio Preto

Sexta, 12 de junho: Brasil

Sexta, 19 de junho: África do Sul