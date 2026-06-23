Bom Prato vai servir caldos quentes no jantar

Em resposta às baixas temperaturas do inverno paulista, o Programa Bom Prato vai se mobilizar para auxiliar no enfrentamento do frio. A partir desta segunda-feira, 22, as 64 unidades do Bom Prato que contam com o serviço de jantar vão servir caldos nutritivos aos frequentadores, inclusive a unidade de Rio Preto. O valor do jantar é o mesmo do almoço, R$ 1.

Criada nesta gestão, a ação integra a Operação Inverno, que ocorre até 22 de setembro. O Bom Prato Inverno tem como objetivo auxiliar a população em situação de vulnerabilidade social nos dias mais frios do ano. Para isso, as unidades vão complementar os jantares com caldos quentes, que contribuem para o aquecimento corporal, a hidratação e uma nutrição equilibrada.

"Nos dias mais frios, nosso compromisso vai além de garantir a segurança alimentar; queremos oferecer acolhimento e dignidade para quem mais precisa. Com o Bom Prato Inverno, reforçamos esse cuidado ao disponibilizar refeições quentes e nutritivas, contribuindo para o bem-estar da população em situação de vulnerabilidade em todo o Estado", afirma a diretora Rita Dalmaso, da Diretoria de Combate à Fome (DICOF).

Na primeira edição da ação, em 2025, a adesão positiva dos frequentadores resultou em mais de 1,1 milhão de caldos servidos. O alcance reflete o compromisso do Estado de São Paulo no combate à fome no território paulista e na execução de uma política pública estruturada e eficaz como o Bom Prato.

Avanço na segurança alimentar

Atualmente, o programa Bom Prato conta com 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 48 caminhões que atendem a 53 pontos de atendimento do Bom Prato Móvel, totalizando 128 localidades em 42 municípios. Somente nesta gestão, foram entregues 26 novas unidades, sendo 22 caminhões do BPM e quatro refeitórios.

A alimentação oferecida no Bom Prato é subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo, aumentando a oferta de comida acessível e nutritiva à comunidade. As refeições são balanceadas e oferecem, além do arroz e do feijão, uma guarnição, uma proteína e uma fruta, ao preço simbólico de R$ 1,00.

Em alguns pontos de atendimento também são servidos o jantar (ao mesmo preço do almoço), e o café da manhã, oferecido por R$ 0,50. Os pontos de atendimento podem ser consultados na página do programa, no link: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/sec_desenvolv_social/programas%20estaduais/bom%20prato