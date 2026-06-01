Blitz multa 12 motoristas por dirigir após beber na região de Rio Preto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizaram na madrugada de sábado, 30, para domingo, 31, uma operação conjunta de fiscalização voltada ao combate à embriaguez ao volante. A ação ocorreu no km 35 da BR-153, no município de Nova Granada.

Durante a operação, os agentes fiscalizaram dezenas de veículos e submeteram os condutores ao teste de alcoolemia. Como resultado, 12 motoristas foram flagrados dirigindo após o consumo de bebidas alcoólicas, sendo autuados conforme prevê a legislação de trânsito vigente.

A condução de veículo sob efeito de álcool é uma das principais causas de sinistros graves nas rodovias brasileiras. Além de colocar em risco a própria vida, o motorista alcoolizado expõe passageiros e demais usuários da via a situações de elevado perigo.

As penalidades para quem dirige sob influência de álcool incluem multa no valor de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e em condições de dirigir. Nos casos em que o índice de álcool constatado seja superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar, o condutor também pode responder por crime de trânsito.

Caso o motorista embriagado esteja envolvido em sinistro de trânsito com vítima fatal ou vítima gravíssima, ele pode ser preso em flagrante sem direito a fiança.