Beraká deve reunir 30 mil fiéis em Rio Preto

O Beraká, considerado um dos maiores encontros católicos ligados à espiritualidade carismática da região, acontece neste domingo, 7, e deve reunir cerca de 30 mil pessoas no Recinto de Exposições de Rio Preto, das 7h30 às 19h30.

Promovido pela Renovação Carismática Católica (RCC), o evento é marcado por uma programação intensa de oração, música, pregações, adoração e momentos de partilha, proporcionando aos participantes uma experiência de fé, espiritualidade e comunhão. Ao longo dos anos, o Beraká consolidou-se como uma referência para quem busca aprofundar a vida espiritual e fortalecer o relacionamento com Deus.

Fé jovem

Nos últimos anos, a presença dos jovens tem chamado a atenção da organização. Para Aparecido Santana, coordenador diocesano da RCC, esse movimento reflete uma busca cada vez maior por sentido e espiritualidade. "No coração de cada jovem existe um profundo desejo de Deus. Muitas vezes, esse anseio é buscado em outras realidades que não conseguem oferecer uma resposta duradoura. Os jovens estão descobrindo aquilo que verdadeiramente dá sentido à existência humana e encontrando, no Beraká, um espaço de encontro com Deus, acolhimento e renovação espiritual. Nada pode preencher plenamente o coração humano senão Aquele que é o Tudo", afirma.

Ao longo de suas 29 edições, o Beraká tornou-se um dos maiores eventos católicos do Brasil e o maior do Estado de São Paulo. Segundo a coordenação, o crescimento do encontro demonstra a força da evangelização promovida pela Igreja e sua capacidade de renovar a fé e transformar vidas.

Convidado especial

Entre os destaques deste ano está a participação internacional do Frei Maximilian Mary Dean, dos Estados Unidos. Para Aparecido Santana, sua presença reforça a dimensão universal da Igreja Católica. "A participação do Frei Maximilian Mary Dean evidencia a universalidade da Igreja e reforça a importância da fraternidade, do diálogo e da construção da paz. Somos todos irmãos e irmãs, independentemente de raça, cor, nacionalidade ou condição social, chamados a construir uma sociedade mais humana e fraterna", destaca.

A expectativa da organização é receber cerca de 30 mil pessoas ao longo do dia. Segundo Aparecido Santana, a presença de participantes de diferentes cidades reforça o papel do Beraká como um espaço de evangelização, acolhimento e renovação espiritual. “Esperamos viver um dia de profunda experiência com Deus, marcado pela oração, pela fraternidade e pelo encontro entre pessoas de diferentes comunidades e cidades. Nossa expectativa é acolher milhares de fiéis e proporcionar momentos que possam fortalecer a fé e renovar a esperança de cada participante”.

Além do Beraká, a Renovação Carismática Católica promove outros eventos voltados à comunidade ao longo do ano. Entre eles está o Magnificat, encontro de espiritualidade e formação, e o Santos Kids, voltado à evangelização de crianças e pré-adolescentes.

Os eventos são abertos ao público e têm como objetivo oferecer espaços de oração, convivência e fortalecimento da fé, acolhendo pessoas de diferentes idades e realidades.