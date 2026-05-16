Bebê morre após ser arremessado de ambulância em Rio Preto

Um bebê de 1 ano e 7 meses morreu após um acidente envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Rio Preto e um carro, no fim da tarde desta sexta-feira (15), no bairro Estância Bela Vista.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a batida aconteceu por volta das 17h, na rua Marciliano de Souza. O motorista da ambulância informou à polícia que atravessava a via lentamente devido à falta de sinalização horizontal no local, quando o veículo foi atingido na traseira por um carro, conduzido por um homem de 39 anos.

Com o impacto, a ambulância tombou na via. Uma mulher de 50 anos e o bebê, que estavam na parte traseira do veículo, foram arremessados para fora da ambulância.

As vítimas foram socorridas por equipes de resgate antes da chegada da Polícia Militar. A criança foi encaminhada ao Hospital da Criança e Maternidade, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). A mãe do menino permaneceu internada sob observação médica enquanto realizava exames.

Segundo a PM, o motorista do carro envolvido no acidente não apresentava sinais de embriaguez, e por isso o teste do bafômetro não foi aplicado.

O local foi preservado para os trabalhos da perícia científica. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Polícia Civil investigará as circunstâncias da colisão.

A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a criança estava sendo transportada pela Central de Remoções (serviço responsável pelo transporte de pacientes acamados, com limitações físicas ou dificuldade de locomoção), para tratamento de saúde, realização de exames. "O transporte foi solicitado pelo Hospital da Criança e Maternidade após consulta ambulatorial do paciente. Importante ressaltar que, de acordo com boletim de ocorrência, o carro colidiu na traseira da ambulância, causando o tombamento do veículo da Saúde. Todos os protocolos de segurança foram seguidos", afirmou em nota.