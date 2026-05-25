Bebê de quatro meses morre por suspeita de sufocamento em Rio Preto

A Polícia Civil de Rio Preto aguarda o laudo necroscópico produzido pelo Instituto Médico Legal para entender as circunstâncias da morte de um bebê de apenas quatro meses, que deu entrada na manhã deste domingo, 24, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte de Rio Preto.

A suspeita é de que a menina tenha sofrido sufocamento em cama compartilhada.

Ela foi levada pelo pai à unidade de saúde. A equipe médica tentou realizar manobras de ressucitação, mas não conseguiu reverter a parada cardiorrespiratória.

O caso foi registrado como morte suspeita.

Orientações

De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o berço próprio é a recomendação oficial para evitar riscos de sufocamento e Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI).

O bebê nunca deve dormir no meio do casal. O ideal é que fique apenas entre a mãe e a parede, garantindo que não haja nenhum vão ou fresta onde ele possa ficar preso.

O ambiente da cama compartilhada é terminantemente proibido se algum dos pais usar substâncias que causem sono profundo ou reduzam os reflexos, como medicamentos.

A cama deve ter um colchão firme e plano. Para bebês menores de um ano, a presença de travesseiros, cobertores e outros itens soltos na cama representa o risco de sufocamento.

O recomendado, segundo especialistas, é que o bebê seja colocado em um berço do tipo "Moisés", ao lado da cama.