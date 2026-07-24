Batida entre caminhões interdita a Washington Luís em Catiguá

A rodovia Washington Luís foi interditada por cinco horas após uma batida entre uma carreta e um caminhão na madrugada desta sexta-feira, 24, em Catiguá. As causas do acidente serão investigadas.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu por volta das 3h, no km 395, em trecho próximo à praça de pedágio, no sentido Catanduva.

No local, foi constatada uma colisão lateral entre dois caminhões que trafegavam no mesmo sentido da via. Em razão do impacto, um terceiro veículo, que seguia logo atrás, perdeu o controle da direção e saiu da pista.

"Dois motoristas sofreram ferimentos leves, sendo atendidos pelas equipes da concessionária EcoNoroeste e do SAMU de Catanduva, com posterior encaminhamento ao Hospital de Catanduva. A condutora do automóvel não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico", informou o tenente-coronel Orival Santana Júnior.

Uma carga de açúcar ficou espalhada pela pista e foi removida, com a liberação de uma das pistas pouco antes das 8h.