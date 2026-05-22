Bandidos roubam casal e motociclista em Rio Preto

Dois roubos à mão armada foram registrados em Rio Preto na noite de quarta-feira, 20. Os casos foram em diferentes regiões da cidade e os autores do crime não foram identificados.

Na primeira ocorrência, um estudante e a namorada foram abordados por criminosos na região da Boa Vista, por volta das 23h de quarta-feira, 20.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal aguardava em um ponto de ônibus após sair da escola quando foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta preta. O jovem relatou que a dupla já havia passado pelo local mais de uma vez antes da ação. Pouco antes do assalto, ele havia retirado o celular do bolso para verificar o horário.

O passageiro da moto desceu e, com uma arma apontada para a cabeça do estudante, exigiu a entrega do aparelho. Em seguida, também roubou o celular da namorada.

Após o roubo, a dupla fugiu em direção desconhecida levando, entre outros pertences, um iPhone 15. A ocorrência foi registrada no dia seguinte e encaminhada para investigação pela delegacia responsável pela área.

Outro caso

Na segunda ocorrência, um motociclista de 58 anos teve a moto e o capacete roubados na noite de quarta-feira, 20, no Jardim Mugnaini. O crime ocorreu por volta das 22h30, em um semáforo na avenida Domingos Falavina.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor parou no sinal quando foi surpreendido por um homem que se aproximou pela calçada, simulando atravessar a via. Em seguida, o suspeito empurrou a vítima e, com uma faca, anunciou o assalto, exigindo que descesse da motocicleta.

Durante a ação, o criminoso ainda fez uma revista rápida, mas não encontrou outros pertences. Ele fugiu levando a motocicleta e o capacete. A motocicleta levada é uma Honda NX 350 Sahara, preta.