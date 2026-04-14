Bandidos rendem família e fogem com caminhonete em Rio Preto
Criminosos armados fugiram com uma S10, que estava carregada com peças automotivas, após assalto na avenida Nelson Sinibaldi
Um casal com uma criança foi alvo de um assalto à mão armada na noite desta segunda-feira, 13, no bairro São Miguel, em Rio Preto. Armados e em duas motocicletas, três criminosos renderam a família e levaram a caminhonete da família. No entanto, o motorista teve de ajudar o ladrão a ligar o veículo, porque ele não sabia usar câmbio automático. A S10 estava carregada com peças automotivas.
O caso aconteceu por volta das 19h30, na avenida Nelson Sinibaldi, e foi registrado por câmeras de monitoramento.
Um autônomo de 34 anos parou em uma farmácia com a esposa e o filho pequeno quando a caminhonete S10 que eles utilizavam foi cercada por duas motocicletas.
Armado, o garupa que ocupava uma moto amarela anunciou o assalto e exigiu que os ocupantes saíssem da caminhonete.
O autônomo conta que, na tentativa de correr para dentro da farmácia com a criança, a esposa dele escorregou e caiu.
O bandido armado assumiu a posição do motorista, mas não conseguia sair com a caminhonete porque o veículo é de câmbio automático.
Segundo o autônomo, para evitar violência, ele auxiliou o bandido a ligar a S10. Os criminosos fugiram logo depois.
Em consulta à placa da moto amarela, a Polícia Civil constatou que trata-se de um veículo furtado.
A S10 está registrada em nome do tio da vítima e possui seguro.