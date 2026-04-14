Bandidos rendem família e fogem com caminhonete em Rio Preto

Um casal com uma criança foi alvo de um assalto à mão armada na noite desta segunda-feira, 13, no bairro São Miguel, em Rio Preto. Armados e em duas motocicletas, três criminosos renderam a família e levaram a caminhonete da família. No entanto, o motorista teve de ajudar o ladrão a ligar o veículo, porque ele não sabia usar câmbio automático. A S10 estava carregada com peças automotivas.

O caso aconteceu por volta das 19h30, na avenida Nelson Sinibaldi, e foi registrado por câmeras de monitoramento.

Um autônomo de 34 anos parou em uma farmácia com a esposa e o filho pequeno quando a caminhonete S10 que eles utilizavam foi cercada por duas motocicletas.

Armado, o garupa que ocupava uma moto amarela anunciou o assalto e exigiu que os ocupantes saíssem da caminhonete.

O autônomo conta que, na tentativa de correr para dentro da farmácia com a criança, a esposa dele escorregou e caiu.

O bandido armado assumiu a posição do motorista, mas não conseguia sair com a caminhonete porque o veículo é de câmbio automático.

Segundo o autônomo, para evitar violência, ele auxiliou o bandido a ligar a S10. Os criminosos fugiram logo depois.

Em consulta à placa da moto amarela, a Polícia Civil constatou que trata-se de um veículo furtado.

A S10 está registrada em nome do tio da vítima e possui seguro.