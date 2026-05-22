Bandidos invadem casa, fazem família refém e são presos pelo Baep em Rio Preto

Uma tentativa de roubo a residência foi frustrada na manhã desta sexta-feira, 22, no bairro Mançour Daud, em Rio Preto, após ação rápida da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, por volta das 9h, equipes foram acionadas após denúncia de um roubo em andamento. Policiais do Batalhão de Ações Especiais (Baep) foram mobilizados e conseguiram intervir.

No imóvel, três vítimas eram mantidas reféns em um cômodo enquanto dois suspeitos desativavam o sistema de monitoramento e separavam objetos de valor. Um terceiro envolvido, ainda não identificado, permanecia nas proximidades e repassava informações aos comparsas por telefone.

Dois indivíduos foram detidos e uma arma de fogo, apreendida. As vítimas foram libertadas sem ferimentos, e os bens recuperados e devolvidos.