Baep prende morador de Votuporanga durante ação do Gaeco

Policiais do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar (Baep) de Rio Preto prenderam um morador de Votuporanga durante operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Piracicaba, voltada ao combate de ações criminosas.

Na casa do suspeito, foram apreendidos 23 celulares, um notebook e outros equipamentos eletrônicos, que serão encaminhados para a perícia criminal do Ministério Público para extração de dados que devem auxiliar nas investigações. O alvo é investigado por envolvimento em crimes ocorridos nas regiões de Piracicaba e Rio Claro, segundo o Baep.

O cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão foi acompanhado pelo promotor de Justiça Tiago Dutra, do Gaeco de Rio Preto.

A Operação, batizada de Red Flag, com desdobramentos na região de Piracicaba, é uma ação conjunta do Gaeco e da Polícia Federal. A investigação apura um esquema milionário de tráfico de drogas que utilizaria aeronaves para o transporte de entorpecentes.