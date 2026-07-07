Avião pega fogo após pouso forçado em Guapiaçu

Diversas equipes do Corpo de Bombeiros e policiamento de área (militar) foram acionadas na tarde desta terça-feira, 7, para ocorrência de fogo em aeronave em Guapiaçu.

Segundo informações preliminares, o avião monomotor modelo Cessna 210 fez um pouso forçado em uma estrada de terra de uma propriedade rural e o fogo foi extinto pela brigada de incêndio de uma usina. Nenhuma vítima foi localizada. A suspeita é que o piloto tenha fugido.

Diversas latas de cerveja foram localizadas em meio à fuselagem.

O Centro de Investigação e Prevenção de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) já foi acionado para realizar a perícia e investigar as causas da ocorrência. As autoridades locais acompanham a situação.