Avião de pequeno porte cai, explode e mata uma pessoa em Altair

Uma pessoa morreu após a queda de um avião de pequeno porte na madrugada deste sábado, 18, em uma área rural de Altair, na região de Rio Preto.

O acidente ocorreu por volta das 0h30, em uma área de mata dentro de uma propriedade da Usina Tereos, no bairro rural Ponte Alta, entre Altair e a usina. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram a aeronave completamente destruída.

De acordo com as primeiras informações, o avião teria atingido árvores antes de cair no solo e explodir, provocando um incêndio. Trabalhadores rurais que atuavam no corte de cana relataram ter visto a aeronave em queda momentos antes da explosão.

No local, foi encontrado um corpo totalmente carbonizado entre os destroços, o que impossibilitou a identificação imediata da vítima.

Segundo a Polícia Militar, um funcionário da usina percebeu um clarão de fogo nas proximidades da área de colheita e foi até o local, onde constatou que se tratava da queda da aeronave. Conforme informações da PM, trata-se de um avião modelo Cessna U206E, com identificação PT-XRI.

A suspeita inicial é de que o avião fosse utilizado para atividades agrícolas, como pulverização, mas essa informação ainda será confirmada.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e deve realizar os procedimentos de investigação para apurar as causas do acidente.

Em nota, a Tereos informa que "não possui qualquer relação com a aeronave envolvida no ocorrido em Altair (SP). A companhia ainda esclarece que não realiza operações aéreas, por meio de prestadores, no período noturno e está à disposição das autoridades, colaborando com as investigações".