Avião de Estrela d'Oeste cai em Marília

Um avião bimotor, prefixo PT-MDB, que pertence a uma empresa de alimentos de Estrela d'Oeste, caiu no final da manhã desta quarta-feira, 10, logo após decolar do aeroporto de Marília. Dois homens morreram e um terceiro foi socorrido com vida.

A suspeita é de falha em um dos motores.

A aeronave caiu no campo de futebol da Associação Atlética Banco do Brasil.

Segundo o apurado pela reportagem, o avião foi adquirido em 2024 pela indústria de alimentos Karui e Ponzan.

De acordo com autoridades locais, as vítimas fatais são os pilotos Gabriel Maloni e Henrique Guariente.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que, nesta quarta-feira investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) — organização regional do Cenipa, com sede em São Paulo (SP) — foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-MDB, no município de Marília (SP).

"Durante a Ação Inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação", acrescentou.