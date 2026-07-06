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OBRA AGUARDADA

Avenida do aeroporto começa a ser recapeada em Rio Preto

Uma das principais vias de acesso da cidade está repleta de remendos no asfalto

por Da Redação
Publicado em 06/07/2026 às 10:28Atualizado em 06/07/2026 às 10:32
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Avenida Clóvis Oger (Guilherme Baffi 1/8/2023)
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Avenida Clóvis Oger (Guilherme Baffi 1/8/2023)
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Começou nesta segunda-feira, 6, as obras de recapeamento da avenida Clóvis Oger, no trecho próximo à rodovia Washington Luís (SP-310). A intervenção será executada nas duas pistas da via, totalizando 2.234,58 metros recuperados. As obras serão realizadas entre a avenida Otávio Luís Marchi e a avenida Marginal Comendador Vicente Filizola (marginal da rodovia Washington Luís).

O investimento é de R$ 1.155.306,44. A obra será executada pela empresa Constroeste, com prazo de 15 dias para conclusão, contado a partir da emissão da ordem de serviço.

O recapeamento será realizado por etapas, com interdições parciais e manutenção de meia pista liberada ao tráfego durante a execução dos serviços. Não haverá necessidade de bloqueio total da avenida.