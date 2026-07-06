Avenida de aeroporto tem recape

Começaram nesta segunda-feira, 6, as obras de recapeamento da avenida Clóvis Oger, que passa em frente ao Aeroporto Eribelto Manoel Reino. A obra cobre o trecho próximo à rodovia Washington Luís (SP-310). A intervenção será executada nas duas pistas da via, totalizando 2.234,58 metros recuperados.

As obras serão realizadas entre a avenida Otávio Luís Marchi e a avenida Marginal Comendador Vicente Filizola (marginal da Washington Luís, a rodovia que está em obras de construção de marginais próprias e terceiras faixas entre Mirassol e Cedral, passando por Rio Preto.

O investimento é de R$ 1.155.306,44. A obra será executada pela empresa Constroeste, com prazo de 15 dias para conclusão, contado a partir da emissão da ordem de serviço. O recapeamento será realizado por etapas, com interdições parciais e manutenção de meia pista liberada ao tráfego durante a execução dos serviços, sem bloqueio.