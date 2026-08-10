Avançam obras da Washington Luís

As obras de ampliação da rodovia Washington Luís (SP-310) avançam nesta semana em Rio Preto e Cedral, com novas frentes de trabalho voltadas à implantação de terceiras faixas, construção de viadutos, melhorias de acessos e ampliação de estruturas. Os serviços fazem parte do cronograma da Ecovias Noroeste Paulista para o período de 10 a 16 de agosto e têm como objetivo ampliar a capacidade da rodovia e reforçar a segurança dos usuários.

Em Rio Preto, as equipes dão continuidade à implantação de terceiras entre os quilômetros 442 e 444. No km 442+650, prosseguem os trabalhos de fundação para a construção de dois viadutos sobre o acesso ao Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino.

Também avançam as obras da via marginal entre os quilômetros 440+600 e 442, no trecho entre o aeroporto e a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Durante a execução dos serviços, poderão ocorrer interdições pontuais no acostamento, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Em Cedral, a principal frente de trabalho está concentrada no km 425 da pista sul, no sentido interior–capital. A previsão da concessionária é concluir essa etapa até o fim de agosto.

Em Rio Preto, os serviços de ampliação ocorrem de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17 horas; às sextas-feiras, das 7h30 às 16 horas; e aos sábados, das 7h30 às 17 horas. Em Cedral, as intervenções são realizadas de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas; às sextas, das 7 às 16 horas; e aos sábados, das 7 às 17 horas.