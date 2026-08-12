Autoridades lamentam a morte de Norberto Buzzini e ressaltam sua trajetória

Autoridades e entidades de Rio Preto manifestaram pesar pela morte de Norberto Buzzini e ressaltaram a trajetória e o legado deixado por ele. O advogado e jornalista morreu na manhã desta quarta-feira, 12, aos 95 anos.

Confira as notas na íntegra:

Acirp

A Acirp lamenta profundamente o falecimento de Norberto Buzzini e manifesta sua solidariedade aos amigos, familiares e profissionais do jornal Diário da Região.

A relação de Buzzini com o desenvolvimento de Rio Preto também passou pela Acirp, onde atuou como conselheiro na década de 1960. Sua participação na entidade integra uma trajetória marcada pelo envolvimento com a cidade e suas instituições.

“Norberto faz parte da história da Acirp e de Rio Preto. Sua contribuição atravessou décadas e diferentes momentos do desenvolvimento da cidade. É uma perda muito significativa para toda a nossa comunidade. Em nome da Acirp, manifesto nossos sentimentos à família Buzzini e aos profissionais do Diário da Região”, afirma Jean Daher, presidente da Acirp.

Apeti

A Apeti lamenta o falecimento de Norberto Buzzini, aos 95 anos, e manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e a todos os profissionais do Diário da Região. Ao longo de décadas, Buzzini ajudou a registrar a história de Rio Preto e as transformações que fizeram da cidade uma referência regional. Sua trajetória deixa um legado para o jornalismo, para a comunicação e para a própria memória de Rio Preto.

“O senhor Norberto Buzzini deixa uma contribuição que permanece na história da nossa cidade. Foram décadas acompanhando suas transformações e registrando momentos importantes do desenvolvimento de Rio Preto. Em nome da Apeti, manifestamos nossos sentimentos à família, aos amigos e a toda equipe do Diário da Região”, afirma João Paulo Rodrigues, presidente da Apeti.

Arquidiocese

A Arquidiocese de São José do Rio Preto recebe com profundo pesar a notícia do falecimento do jornalista Norberto Buzzini. O arcebispo metropolitano, dom Antonio Emidio Vilar, sdb, considerando a parceria histórica da Igreja Católica com os veículos de comunicação do Grupo Diário, manifesta pessoalmente sua consternação diante de tão grande perda e a certeza na ressurreição dos mortos garantida por Cristo.

Desde 1959, quando do início de sua trajetória à frente do jornal Diário da Região, Norberto Buzzini testemunhou um compromisso importante no cenário regional: o de promover a divulgação das ações beneficentes nas mesmas páginas onde os temas de relevância nacional sempre foram discutidos com imparcialidade. Tal legado, é certo, se consolidou, igualmente, nas novas plataformas e, muito mais agora, seguirá como sinal da memória de um dos maiores beneméritos de São José do Rio Preto e Região.

À família, Dom Vilar expressa – nesse momento de luto - seus sentimentos, solidariedade e garantia de orações; também, pela memória da senhora Neuza Buzzini. “Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e brilhe para eles a vossa luz”.

Associação Paulista de Medicina

A Diretoria da Associação Paulista de Medicina – Regional de São José do Rio Preto / Sociedade de Medicina e Cirurgia manifesta profundo pesar pelo falecimento do empresário Norberto Buzzini, diretor-presidente do Grupo Diário da Região.

Ao longo de sua trajetória, Norberto Buzzini e o Grupo Diário da Região tiveram papel fundamental no desenvolvimento de São José do Rio Preto e região, contribuindo para o fortalecimento da Saúde, para a valorização de seus profissionais e instituições e para a defesa de uma sociedade mais informada e consciente sobre a importância do acesso da população a uma saúde de qualidade.

Sua atuação à frente do principal grupo de comunicação de nossa região deixa um legado que ultrapassa o jornalismo e os negócios, marcado pelo compromisso com Rio Preto e pelo desenvolvimento da comunidade.

A APM Regional de São José do Rio Preto se solidariza com os familiares, amigos e colaboradores do Grupo Diário da Região neste momento de dor, reconhecendo a importância de Norberto Buzzini para a história e o desenvolvimento de nossa cidade.

Dr. Rodrigo José Ramalho, presidente da Associação Paulista de Medicina – Regional de São José do Rio Preto

À Família do Sr. Norberto Buzzini

Beth Sahão, deputada estadual

É com profundo pesar e sentimento de solidariedade que recebo a notícia do falecimento do senhor Norberto Buzzini, diretor-presidente do jornal Diário da Região, de São José do Rio Preto-SP, ocorrido nesta quarta-feira, 12 de agosto. Por sua trajetória de dedicação e amor ao ofício da comunicação por quase sete décadas, deixa um legado inestimável que permanecerá vivo na memória de todos e todas, não apenas de seus familiares e amigos próximos, mas também de todos os seus colaboradores e leitores. Neste momento de dor, apresento minhas sinceras condolências, rogando a Deus que conforte os corações de todos os enlutados por sua partida.

Deixo aqui formalmente registrado meu mais profundo pesar, estendido a todo o corpo de colaboradores do Diário da Região e FM Diário, bem como aos filhos Débora, Fabiano e Luciana e aos seus netos, Murilo, Fábio, Clara, Lorenzo e Lucas.

Beth Sahão, deputada estadual (PT)

Câmara

O vereador e presidente em exercício da Câmara de Rio Preto, Paulo Pauléra (Progressistas), apresentou requerimento de pesar pelo falecimento de Norberto Buzzini.

Protocolado nesta quarta-feira, 12, o Requerimento nº 1.864/2026 pede que o voto de profundo pesar seja registrado na ata dos trabalhos da Câmara de Rio Preto. No documento, Pauléra destaca a trajetória de Buzzini e afirma que sua morte deixa uma “grande lacuna” entre familiares, amigos e pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele.

O vereador também ressalta características como honestidade, integridade, bondade e dedicação ao trabalho. Ao manifestar condolências à família, Pauléra afirma que Buzzini deixa um legado e a lembrança de um homem amoroso, feliz e de “coração imenso”.

Carlos Romani, promotor

É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do Dr. Norberto Buzzini, figura histórica do jornalismo de São José do Rio Preto e referência incontornável da imprensa regional paulista.

Ao longo de décadas de dedicação à comunicação social, Dr. Norberto construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação de qualidade, pela valorização da liberdade de imprensa e pela defesa do jornalismo como instrumento essencial para o fortalecimento da cidadania e da democracia. Sob sua liderança, o jornal por ele dirigido consolidou-se como um dos mais importantes veículos de comunicação do interior do Estado de São Paulo, tornando-se fonte de credibilidade, informação e reflexão para gerações de leitores.

Sua atuação transcendeu os limites empresariais e profissionais. Dr. Norberto contribuiu significativamente para o desenvolvimento institucional, social, econômico e cultural de São José do Rio Preto e de toda a região, sempre acreditando no papel transformador da informação séria, responsável e comprometida com o interesse público.

Seu legado permanecerá vivo não apenas nas páginas da história do jornalismo regional, mas também na memória de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer sua visão, sua liderança e sua dedicação à construção de uma imprensa forte e respeitada.

Neste momento de dor, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos, colaboradores e a toda a equipe do jornal, desejando que encontrem conforto na lembrança da admirável trajetória de vida deixada por Dr. Norberto Buzzini.

Sua obra, seu exemplo e sua contribuição ao jornalismo brasileiro permanecerão como patrimônio permanente de nossa região.

Carlos Gilberto Menezello Romani, promotor de Justiça

Coronel Fábio Candido, prefeito de Rio Preto

Rio Preto se despede de um homem que fez parte da história da nossa cidade por mais de seis décadas.

Norberto Buzzini deixa um legado importante construído no jornalismo, na vida pública, no esporte e na participação ativa no desenvolvimento da nossa cidade.

Em reconhecimento à sua trajetória e aos relevantes serviços prestados ao município, decretei luto oficial de três dias em São José do Rio Preto.

Meus sentimentos aos familiares, amigos, colaboradores do Diário da Região e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de despedida.

Coronel Fábio Candido, prefeito de Rio Preto, via Instagram

Edinho Araújo, ex-prefeito de Rio Preto

Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do querido amigo Dr. Norberto Buzzini, ocorrido nesta quarta-feira, em Rio Preto. Neste momento de dor, quero expressar meus sentimentos à família, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Buzzini.

Como diretor-presidente do Diário da Região, ele teve uma trajetória marcada pelo compromisso com a cidade e a região. Sua atuação foi fundamental na defesa de grandes causas que contribuíram para o desenvolvimento de Rio Preto e de todo o noroeste paulista.

Advogado, jornalista, ex-vereador e empreendedor de sucesso, Buzzini sempre acreditou na força da informação e no papel transformador da imprensa.

Deixa um legado de trabalho, dedicação e amor por Rio Preto. Guardo com carinho e gratidão a amizade que construímos ao longo dos anos. Que Deus conforte seus familiares e amigos neste momento de profunda tristeza.

Edinho Araújo e família

Famerp

A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) manifesta profundo pesar pelo falecimento de Norberto Buzzini, diretor-presidente do Diário da Região, ocorrido nesta quarta-feira (12), aos 95 anos.

Jornalista, empresário, advogado e ex-vereador, Norberto Buzzini deixa um importante legado para São José do Rio Preto e região, marcado pela defesa do jornalismo profissional, sério e responsável, essencial à democracia e à construção de uma sociedade bem informada.

A FAMERP reconhece também a contribuição histórica do Diário da Região, que acompanhou momentos decisivos da instituição e, ao longo de décadas, deu espaço à divulgação do ensino, da pesquisa, da assistência e do conhecimento científico produzido em benefício da população.

Neste momento de despedida, a FAMERP expressa solidariedade aos familiares, amigos e profissionais do Diário da Região, com o desejo de que o compromisso de Norberto Buzzini com o jornalismo e com a comunidade permaneça como seu legado.

Prof. Dr. Helencar Ignácio, diretor-geral da FAMERP

Funfarme

É com profundo pesar e respeito que a Diretoria Executiva da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme) e as diretorias de suas unidades recebem a notícia do falecimento do empresário Norberto Buzzini, aos 95 anos.

Dr. Norberto Buzzini deixa importante legado como um dos principais protagonistas da imprensa de São José do Rio Preto e do interior paulista. À frente do Grupo Diário da Região, atuou incessantemente em defesa da democracia, da liberdade de imprensa e, alicerçado em informação precisa e com qualidade, contribuiu de forma relevante para o desenvolvimento da região, em particular, da área da Saúde, projetando São José do Rio Preto como centro de referência nacional.

O Diário da Região tem sido parceiro histórico da Funfarme ao dar visibilidade às ações, campanhas e conquistas do complexo hospitalar. Por meio de sua cobertura jornalística séria e comprometida com a saúde pública, o jornal colabora ativamente para o fortalecimento e o reconhecimento da Fundação e de suas unidades – o Hospital de Base de Rio Preto, o Hospital da Criança e Maternidade, o Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile (gestão em convênio com a Prefeitura), o Instituto do Câncer (ICA), o Ambulatório Geral de Especialidades, o Hemocentro de Rio Preto, o Hemonúcleo de Catanduva, as unidades do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de Rio Preto e Fernandópolis e os Ambulatórios Médicos de Especialidades de Fernandópolis e Catanduva.

Em nome de todos os profissionais do nosso complexo hospitalar, as diretorias da Funfarme e de suas unidades externam as mais sinceras condolências aos familiares e aos amigos do Dr. Norberto Buzzini e a todos os profissionais do Grupo Diário da Região.

Dr. Horácio José Ramalho, diretor executivo da Funfarme

Itamar Borges, deputado estadual

A despedida do dr. Norberto Buzzini é também um momento de gratidão por tudo o que fez por São José do Rio Preto.



Jornalista, empresário da comunicação e homem público, construiu uma trajetória marcada pela seriedade, independência e compromisso com a nossa cidade. À frente do Diário da Região, ajudou a escrever a história de Rio Preto e consolidou um dos mais respeitados veículos de comunicação do interior do país.



Seu legado vai muito além do jornalismo. Deixa um exemplo de dedicação, caráter e espírito público que seguirá inspirando as futuras gerações.



Meus mais sinceros sentimentos aos filhos Fabiano, Débora e Luciana e Luciano, aos familiares, amigos e colaboradores. Que Deus conforte o coração de todos.

Rodobens

A Rodobens S.A. recebe com pesar a notícia do falecimento de Norberto Buzzini, aos 95 anos, e se solidariza com seus familiares, amigos e com os profissionais do Grupo Diário da Região.

Ao longo de décadas, Norberto Buzzini acompanhou e registrou importantes capítulos do desenvolvimento de São José do Rio Preto e de toda a região. Sua trajetória deixa um legado relevante para o jornalismo, para a comunicação e para a preservação da memória de uma cidade que cresceu e se transformou sob seu olhar atento.

Neste momento de luto, a Rodobens S.A. manifesta seus mais sinceros sentimentos à família Buzzini e a todos os profissionais do Diário da Região.

Rodobens S.A.

Serviço Social São Judas Tadeu

O Serviço Social São Judas Tadeu, de certa maneira, encontra-se órfão ao receber a notícia do falecimento do Dr. Norberto Buzzini. Voltado às causas sociais, o jornalista foi colaborador incansável do Pe. Ângelo Dell’Oro desde a fundação do Serviço Social São Judas Tadeu, em 1962.

Em um dos encontros que tive com o Dr. Norberto, em 2013, no fechamento da Cápsula do Tempo do Diário da Região, celebramos os muitos anos de parceria. Gratidão!

Pe. Luiz Caputo, presidente do Serviço Social São Judas Tadeu

Totvs Oeste

Uma referência para Rio Preto

Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Norberto Buzzini.

Sua trajetória está profundamente ligada à história de São José do Rio Preto e da imprensa regional. À frente do Diário da Região, ajudou a construir um veículo que se tornou parte da identidade e da memória da nossa cidade.

Fica o reconhecimento por sua contribuição ao jornalismo, à informação e ao desenvolvimento de Rio Preto.

Minha solidariedade à família, aos amigos e a toda a equipe do Diário da Região.

Marco Aurélio Beltrame, diretor executivo da TOTVS Oeste

Vaz de Lima, ex-deputado estadual e federal

É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento de Norberto Buzzini, aos 95 anos, nesta quarta-feira, em Rio Preto.

Advogado, jornalista e empresário, Buzzini dedicou mais de seis décadas de sua vida ao Diário da Região. Participou da aquisição do jornal em 1959 e, à frente dele desde 1960, transformou-o em uma das principais referências da imprensa do interior paulista — um jornalismo sério, que sempre esteve ao lado de Rio Preto e de toda a região.

Mais do que um jornalista, Buzzini foi um construtor de história. Acompanhou de perto o crescimento da nossa cidade, ajudou a formar gerações de profissionais da imprensa e manteve, até os últimos dias, seu olhar atento e generoso sobre os destinos de Rio Preto.

Neste momento de dor, externo à família — aos filhos Débora, Fabiano e Luciana, e aos netos Murilo, Fábio, Clara, Lorenzo e Lucas — meus sinceros sentimentos e solidariedade. Que encontrem conforto no legado que Norberto Buzzini deixa para todos nós.

Vaz de Lima