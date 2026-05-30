Atleta de Rio Preto é a 5ª colocada nos 21k da Maratona Internacional de Porto Alegre
Mari Luchezi fez o percurso com um tempo de 1h19min30s, numa prova que teve 17 mil atletas
A corredora rio-pretense Mari Luchezi, 39 anos, garantiu seu lugar na elite do atletismo ao conquistar na manhã deste sábado, 30, a quinta colocação no pódio feminino da Meia Maratona. A atleta completou o percurso com o expressivo tempo de 1h19min30s, destacando-se em uma prova marcada pelo alto nível técnico das competidoras.
O evento teve um pódio inteiramente dominado por brasileiras e entrou para a história com a quebra de marca da campeã. O grande destaque geral da prova foi Laura Morales, que levou o primeiro lugar e estabeleceu um novo recorde para a competição, cruzando a linha de chegada em 1h14min34s.
A disputa pelas demais posições foi acirrada. Ana Catarina Amancio garantiu o segundo lugar (1h18min35s), seguida de perto por Fabricia Ester Stedille (1h18min59s) na terceira posição, e Jaciane Araujo (1h19min23s) no quarto lugar, apenas sete segundos à frente da rio-pretense.