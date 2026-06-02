Atendimentos noturnos de junho incluem vacinação contra gripe nos postinhos de Rio Preto

As Noites Preventivas de Saúde do mês de junho vão incluir, além dos atendimentos tradicionais, a vacinação contra a gripe para toda a população de Rio Preto a partir dos seis meses de vida.

Na estratégia, as unidades que funcionam até as 17h permanecem abertas um dia do mês em horário ampliado, até as 19h ou 20h, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

Os atendimentos incluem consultas médicas e de enfermagem, procedimentos — como aferição de pressão arterial e papanicolau — além de vacinação e recadastramento dos usuários do SUS, que pode ser feito mediante apresentação de um documento de identificação e comprovante de residência que pode ser: conta de água, luz, comprovante de aluguel ou carnê do IPTU.

Para passar pelas consultas e procedimentos, é necessário realizar o agendamento prévio, enquanto a vacinação e o recadastramento são realizados por ordem de chegada.

Em maio, foram realizados 859 atendimentos nas Noites Preventivas de Saúde.

Confira os dias de abertura estendida em cada unidade: