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SAÚDE

Atendimentos noturnos de junho incluem vacinação contra gripe nos postinhos de Rio Preto

Vacinação foi ampliada para toda a população a partir de seis meses de vida; confira aumento de horário em cada unidade

por Redação
Publicado há 3 horasAtualizado há 3 horas
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Projeto Noites Preventivas mantém postinhos abertos até mais tarde (Divulgação/Prefeitura)
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Projeto Noites Preventivas mantém postinhos abertos até mais tarde (Divulgação/Prefeitura)
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As Noites Preventivas de Saúde do mês de junho vão incluir, além dos atendimentos tradicionais, a vacinação contra a gripe para toda a população de Rio Preto a partir dos seis meses de vida.

Na estratégia, as unidades que funcionam até as 17h permanecem abertas um dia do mês em horário ampliado, até as 19h ou 20h, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

Os atendimentos incluem consultas médicas e de enfermagem, procedimentos — como aferição de pressão arterial e papanicolau — além de vacinação e recadastramento dos usuários do SUS, que pode ser feito mediante apresentação de um documento de identificação e comprovante de residência que pode ser: conta de água, luz, comprovante de aluguel ou carnê do IPTU.

Para passar pelas consultas e procedimentos, é necessário realizar o agendamento prévio, enquanto a vacinação e o recadastramento são realizados por ordem de chegada.

Em maio, foram realizados 859 atendimentos nas Noites Preventivas de Saúde.

Confira os dias de abertura estendida em cada unidade:

Unidade

Data

Horário

UBS ELDORADO

01/06/2026

17h às 19h

UBS CAIC / CRISTO REI

02/06/2026

17h às 20h

UBS CIDADE JARDIM

09/06/2026

17h às 20h

UBS JARDIM SIMÕES RENASCER

10/06/2026

17h às 19h

UBS LUZ DA ESPERANÇA

10/06/2026

17h às 19h

UBS PARQUE NOVA ESPERANÇA

10/06/2026

17h às 20h

UBS ANCHIETA

11/06/2026

17h às 19h

UBS GONZAGA DE CAMPOS

11/06/2026

17h às 19h

UBS ESTORIL

16/06/2026

17h às 19h

UBS ENGENHEIRO SCHMITT

16/06/2026

17h às 19h

UBS FRATERNIDADE

16/06/2026

17h às 19h

UBS JARDIM AMERICANO

16/06/2026

17h às 19h

UBS JARDIM MARIA LÚCIA

16/06/2026

17h às 19h

UBS LEALDADE E AMIZADE

16/06/2026

17h às 19h

UBS VILA ELVIRA

16/06/2026

17h às 19h

UBS CIDADANIA

17/06/2026

17h às 19h

UBS JARDIM GABRIELA

17/06/2026

17h às 19h

UBS SANTO ANTONIO

17/06/2026

17h às 20h

UBS VILA MAYOR

18/06/2026

17h às 19h

UBS CENTRAL

23/06/2026

17h às 19h

UBS TALHADO

23/06/2026

17h às 20h

UBS SOLIDARIEDADE

24/06/2026

17h às 19h

UBS VILA TONINHO

24/06/2026

17h às 19h