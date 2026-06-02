Atendimentos noturnos de junho incluem vacinação contra gripe nos postinhos de Rio Preto
Vacinação foi ampliada para toda a população a partir de seis meses de vida; confira aumento de horário em cada unidade
As Noites Preventivas de Saúde do mês de junho vão incluir, além dos atendimentos tradicionais, a vacinação contra a gripe para toda a população de Rio Preto a partir dos seis meses de vida.
Na estratégia, as unidades que funcionam até as 17h permanecem abertas um dia do mês em horário ampliado, até as 19h ou 20h, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.
Os atendimentos incluem consultas médicas e de enfermagem, procedimentos — como aferição de pressão arterial e papanicolau — além de vacinação e recadastramento dos usuários do SUS, que pode ser feito mediante apresentação de um documento de identificação e comprovante de residência que pode ser: conta de água, luz, comprovante de aluguel ou carnê do IPTU.
Para passar pelas consultas e procedimentos, é necessário realizar o agendamento prévio, enquanto a vacinação e o recadastramento são realizados por ordem de chegada.
Em maio, foram realizados 859 atendimentos nas Noites Preventivas de Saúde.
Confira os dias de abertura estendida em cada unidade:
Unidade
Data
Horário
UBS ELDORADO
01/06/2026
17h às 19h
UBS CAIC / CRISTO REI
02/06/2026
17h às 20h
UBS CIDADE JARDIM
09/06/2026
17h às 20h
UBS JARDIM SIMÕES RENASCER
10/06/2026
17h às 19h
UBS LUZ DA ESPERANÇA
10/06/2026
17h às 19h
UBS PARQUE NOVA ESPERANÇA
10/06/2026
17h às 20h
UBS ANCHIETA
11/06/2026
17h às 19h
UBS GONZAGA DE CAMPOS
11/06/2026
17h às 19h
UBS ESTORIL
16/06/2026
17h às 19h
UBS ENGENHEIRO SCHMITT
16/06/2026
17h às 19h
UBS FRATERNIDADE
16/06/2026
17h às 19h
UBS JARDIM AMERICANO
16/06/2026
17h às 19h
UBS JARDIM MARIA LÚCIA
16/06/2026
17h às 19h
UBS LEALDADE E AMIZADE
16/06/2026
17h às 19h
UBS VILA ELVIRA
16/06/2026
17h às 19h
UBS CIDADANIA
17/06/2026
17h às 19h
UBS JARDIM GABRIELA
17/06/2026
17h às 19h
UBS SANTO ANTONIO
17/06/2026
17h às 20h
UBS VILA MAYOR
18/06/2026
17h às 19h
UBS CENTRAL
23/06/2026
17h às 19h
UBS TALHADO
23/06/2026
17h às 20h
UBS SOLIDARIEDADE
24/06/2026
17h às 19h
UBS VILA TONINHO
24/06/2026
17h às 19h