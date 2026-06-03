As cores do sagrado

O feriado de Corpus Christi será celebrado nesta quinta-feira, 4, e igrejas católicas da região de Rio Preto já est]ao no clima, se preparando para a celebração e mantendo a tradição. Na Paróquia Menino Jesus de Praga, de Rio Preto, a montagem dos tapetes é tradição histórica. São usados serragem colorida para colorir as ruas por onde a procissão passa com imagens ligadas à celebração.

A montagem dos tapetes neste ano será feita às 12h do dia de Corpus Christi, com a participação de pastorais, grupos de jovens, famílias e fiéis frequentadores da paróquia, e a expectativa é de centenas de pessoas presentes para o feriado.

O padre Cleomar Bessa, pároco de Menino Jesus de Praga, falou sobre a importância do evento para os frequentadores. “Trata-se de uma tradição que foi sendo transmitida de geração em geração e que permanece viva graças ao envolvimento da comunidade.”

Os tapetes ficam nas ruas próximas da paróquia, por onde passará a procissão de Corpus Christi, e os desenhos já foram preparados previamente. “Utilizaremos materiais como serragem colorida, areia, pó de café, casca de ovo, flores, folhas e outros elementos que ajudam a compor os painéis.”

De acordo com o padre, a tradição faz parte da identidade da eucaristia e também da comunhão entre fiéis. “Os tapetes nos recordam que Cristo caminha conosco e que queremos preparar o melhor caminho para acolhê-lo em nossas vidas.”

Enquanto isso, Silvana Riva, fiel e voluntária da Paróquia Senhor Bom Jesus de Potirendaba, conta como o evento que acontece desde 1965 na cidade se tornou uma tradição com alto engajamento dos moradores.

Silvana é responsável pelos desenhos e pelas escolhas das cores, além de outros detalhes no andamento do evento.

Assim como em Bálsamo, a paróquia de Potirendaba começará a montagem às 19h e se estenderá madrugada adentro. Mas os preparativos estão em andamento desde a semana anterior ao feriado.

A igreja, que completou 100 anos no dia 22 de maio, vai contar com a participação de mais de 400 fiéis, divididos entre membros dos movimentos pastorais, escolas e da comunidade no geral.

“Os materiais, serragem e policarbonato, são doados pela prefeitura e a mão de obra no preparo do material também, assim como a colocação dos mesmos nas ruas e limpeza depois da procissão, que terá início às 17h” disse Silvana.

A Paróquia Nossa Senhora da Paz de Bálsamo começa a montagem dos tapetes com dois dias de antecedência, deixando o pó de serra tingido organizado e separado em pontos estratégicos das ruas em torno da igreja onde serão feitos os desenhos.

“O dia de Corpus Christi é o único dia do ano em que Jesus sai da igreja e anda entre nós”, disse o padre Geraldo Fernandes. O evento tem uma grande adesão da comunidade de Bálsamo, costumando receber mais de 300 fiéis. A montagem começa às 19h do dia anterior ao feriado e vai até a madrugada do dia 4. (Colaborou Maria Fernanda Rufino)