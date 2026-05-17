'Armadilhas' em caixas eletrônicos fazem três vítimas em Rio Preto

Três correntistas compareceram à Central de Flagrantes de Rio Preto neste sábado, 16, após serem vítimas de golpes em agências bancárias instaladas na Avenida Potirendaba.

Em um dos casos, um aposentado de 71 anos afirmou que esteve na agência do banco Santander, onde sacou R$ 700. Ele saiu do banco, mas retornou logo em seguida para retirar um extrato.

Porém, dessa vez o cartão ficou preso no caixa eletrônico. Um casal ofereceu ajuda, mas o idoso desconfiou e disse que ligaria para a polícia.

Quando ele conseguiu conferir o extrato, constatou que criminosos haviam realizado três saques, totalizando R$ 3 mil de prejuízo.

Em outro caso, um corretor de 49 anos informou que tentou sacar dinheiro em uma agência da Caixa, mas ao final da operação, a tela ficou preta e o equipamento não liberou o dinheiro. Porém, no extrato consta que a quantia foi sacada. No boletim de ocorrência não informa o valor do prejuízo.

Na terceira ocorrência, um idoso de 70 anos denunciou que teve dois cartões retidos no caixa eletrônico da mesma agência. No momento do registro da ocorrência, ele não soube informar se criminosos conseguiram retirar ou transferir dinheiro da conta.

As agências possuem sistema de monitoramento que podem auxiliar a Polícia Civil nas investigações.

A orientação da Polícia Militar é acionar a corporação imediatamente, antes de deixar o banco e jamais aceitar ajuda de desconhecidos, especialmente aos finais de semana.