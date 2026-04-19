Arma 'explode' durante tiro para o alto e homem fica gravemente ferido em Rio Preto

Um homem de 39 anos foi internado em estado grave no Hospital de Base de Rio Preto após sofrer um grave ferimento no pescoço, decorrente de um disparo acidental de arma de fogo. O caso aconteceu na noite deste sábado, 18, no bairro Jardim dos Buritis, região Norte da cidade.

De acordo com a Guarda Municipal, a situação teve início quando a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte gravemente ferida. Guardas civis municipais que estavam de plantão acionaram equipes para apurar o caso.

Inicialmente, um primo da vítima, um ourives de 42 anos, alegou não saber o que havia ocorrido. No entanto, após a equipe ir até o local indicado e ouvir vizinhos sobre disparos, ele acabou confessando que estavam reunidos com amigos quando a vítima pegou a arma dele, um revólver Smith & Wesson modelo 1905, e foi até um terreno baldio em frente à casa, onde efetuou um disparo.

"Segundo apurado, o revólver calibre 38 apresentou falha, com o tambor estourado, possivelmente em razão de problema na munição. Fragmentos da arma teriam atingido o pescoço do homem", informou a corporação.

A Polícia Civil foi acionada e, com base nas informações passadas pelo ourives, localizou a arma, que havia sido jogada em um terreno. O revólver estava com a numeração raspada. Ainda foram apreendidas 20 munições, duas delas deflagradas.

O proprietário da arma foi preso por porte ilegal de arma de fogo, enquanto a vítima responderá por disparo em via pública.

No HB, os policiais civis foram informados que a artéria carótida e a veia jugular do paciente foram atingidas. Submetido a cirurgia, a equipe médica retirou um pedaço de metal, que foi apreendido.