Arcebispo de Rio Preto canta 'Bella Ciao' na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
Vídeo publicado nas redes sociais mostra religiosos cantando a música que virou símbolo da resistência contra o fascismo
O arcebispo de Rio Preto, dom Antônio Emídio Vilar, ao lado de outros bispos, cantou a canção italiana “Bella Ciao”, hino da resistência antifascista contra Benito Mussolini. A apresentação dos religiosos foi durante um dos intervalos da conferência nacional de bispos, em Aparecida, neste fim de semana.
Os bispos estão reunidos na 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizada no Santuário Nacional de Aparecida. De 15 a 24 de abril, bispos de todo o País se reúnem para dias de convivência, oração e importantes decisões para a Igreja no Brasil.
Na apresentação musical, dom Fernando Rifan, bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney, toca acordeão, acompanhado por outros religiosos com zabumba, pandeiro, violão, triângulo e chocalho. Dom Vilar está em um dos microfones.
“Bella Ciao” é uma canção folclórica italiana que significa “Adeus, linda”. Tornou-se um hino de resistência antifascista durante a Segunda Guerra Mundial, entoado por partisans que lutavam contra a ocupação nazista. A letra representa a despedida de um guerrilheiro que luta pela liberdade, ciente da possibilidade da morte.
Em outro vídeo postado pela CNBB nas redes sociais, os religiosos cantam “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga.
Dom Fernando Rifan disse que a música é uma forma de animar o grupo. “A gente faz um showzinho e eles gostam. É um momento de convivência. Os bispos gostam, se alegram, cantamos músicas regionais.”