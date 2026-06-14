Árbitro é agredido com cabeçada por técnico do sub12 em Rio Preto

Um árbitro de 33 anos denunciou ter sido agredido pelo técnico de um time de futebol sub12 durante uma partida realizada neste sábado, 13, em campo de futebol da estância Jockey Clube, em Rio Preto.

Segundo a vítima, alguns lances da partida geraram insatisfação da equipe adversária, resultando em discussão com a equipe técnica.

Durante o bate-boca, o técnico, que estava mais exaltado, teria desferido uma cabeçada no árbitro. O mesmo agressor teria sido desrespeitoso com a mesária da partida, segundo consta no boletim de ocorrência.

Além de técnico, ele é responsável por uma escolinha de futebol.

O árbitro manifestou que deseja representar criminalmente contra o homem por lesão corporal.

O caso será investigado pela Polícia Civil.