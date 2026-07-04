Aposentado é vítima de golpe de R$ 73 mil em empréstimos consignados
O idoso foi informado pelo gerente de que seus contratos haviam sido transferidos ou substituídos por operações vinculadas a outras instituições financeiras com as quais ele afirma nunca ter tido relacionamento.
Um aposentado de 69 anos, morador de Rio Preto, foi vítima de um golpe que resultou em prejuízo de R$ 73.472 por meio de empréstimos consignados feitos sem autorização. O caso foi registrado como estelionato na sexta-feira, 3, na Central de Flagrantes.
A vítima descobriu a fraude no dia 1º de julho, ao comparecer a uma agência bancária para sacar o benefício previdenciário. Ao conferir o valor, percebeu que havia cerca de R$ 1 mil a menos do que o habitual, já considerando descontos regulares de contratos mantidos com o Banco Bradesco.
Ao buscar esclarecimentos, o aposentado foi informado pelo gerente de que seus contratos haviam sido transferidos ou substituídos por operações vinculadas a outras instituições financeiras com as quais ele afirma nunca ter tido relacionamento.
Após a suspeita, o idoso procurou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e solicitou extratos do benefício. A documentação confirmou a existência de diversos empréstimos consignados feitos sem autorização.
Segundo o boletim de ocorrência, as operações foram realizadas por meio dos bancos digitais Banco Inter, Banco Pine e Banco Facta, somando R$ 73.472.
A vítima informou que desconhece os responsáveis pelas contratações. O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável, que deve apurar a autoria e as circunstâncias da fraude.