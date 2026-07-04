Aposentado é vítima de golpe de R$ 73 mil em empréstimos consignados

Um aposentado de 69 anos, morador de Rio Preto, foi vítima de um golpe que resultou em prejuízo de R$ 73.472 por meio de empréstimos consignados feitos sem autorização. O caso foi registrado como estelionato na sexta-feira, 3, na Central de Flagrantes.

A vítima descobriu a fraude no dia 1º de julho, ao comparecer a uma agência bancária para sacar o benefício previdenciário. Ao conferir o valor, percebeu que havia cerca de R$ 1 mil a menos do que o habitual, já considerando descontos regulares de contratos mantidos com o Banco Bradesco.

Ao buscar esclarecimentos, o aposentado foi informado pelo gerente de que seus contratos haviam sido transferidos ou substituídos por operações vinculadas a outras instituições financeiras com as quais ele afirma nunca ter tido relacionamento.

Após a suspeita, o idoso procurou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e solicitou extratos do benefício. A documentação confirmou a existência de diversos empréstimos consignados feitos sem autorização.

Segundo o boletim de ocorrência, as operações foram realizadas por meio dos bancos digitais Banco Inter, Banco Pine e Banco Facta, somando R$ 73.472.

A vítima informou que desconhece os responsáveis pelas contratações. O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável, que deve apurar a autoria e as circunstâncias da fraude.