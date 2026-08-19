Aposentada perde R$ 60 mil no golpe do falso advogado em Rio Preto

Uma aposentada de 71 anos perdeu cerca de R$ 60 mil após cair no golpe do falso advogado, em Rio Preto. Os criminosos usaram informações e a identidade visual do verdadeiro advogado da vítima e chegaram a se passar por promotor de Justiça para convencê-la de que precisava fazer pagamentos para receber valores de uma ação judicial.

A vítima procurou a Central de Flagrantes na manhã desta quarta-feira, 19, para registrar boletim de ocorrência. Segundo o relato à Polícia Civil, o golpe começou na noite de terça-feira, 18, quando ela recebeu uma mensagem pelo WhatsApp, enviada por um número desconhecido com DDD 17.

O golpista utilizava o logotipo e informações do verdadeiro advogado da aposentada e afirmou que ela teria aproximadamente R$ 43 mil para receber referentes a uma ação judicial envolvendo um antigo apartamento financiado pelo Banco do Brasil.

Para dar credibilidade à história, o criminoso fez uma chamada de vídeo e orientou a aposentada a acessar os aplicativos bancários para verificar a suposta liberação do dinheiro. Durante o procedimento, o golpista conseguiu visualizar informações e os saldos mantidos pela vítima nas contas.

Como o dinheiro prometido não aparecia, o criminoso passou a afirmar que seriam necessárias transferências para liberar o valor. Um segundo golpista também entrou em contato com a aposentada e se apresentou como promotor de Justiça, supostamente para orientá-la sobre os procedimentos necessários para receber o dinheiro.

Convencida de que se tratava de um procedimento relacionado à ação judicial, a aposentada realizou diversas transferências via Pix. Segundo o boletim de ocorrência, foram enviados R$ 30 mil de uma conta do Santander e outros R$ 30 mil de uma conta do Banco do Brasil.

A aposentada chegou a desconfiar das movimentações e tentou entrar em contato com seu verdadeiro advogado para confirmar as informações. Segundo o relato, os criminosos afirmavam que o profissional estava em audiência e, por isso, não poderia atendê-la naquele momento.

Após realizar as transferências, a vítima conseguiu falar com o advogado, que informou não ter conhecimento dos pagamentos nem do procedimento apresentado pelos criminosos. Foi então que ela descobriu ter sido vítima de um golpe.

O caso foi registrado como estelionato e deverá ser investigado pela Polícia Civil.