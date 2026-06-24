Aposentada de Rio Preto perde R$ 6 mil em golpe de homem que conheceu por rede social

Uma aposentada de 66 anos foi vítima de um golpe e perdeu cerca de R$ 6 mil, em Rio Preto. O caso foi registrado nesta terça-feira, 23.

De acordo com o boletim de ocorrência, a aposentada conheceu o golpista através do Facebook e manteve contato com ele, que afirmava morar na Angola. Em determinado momento, o golpista afirmou ter comprado presentes para a vítima e enviado para o endereço dela. Ele afirmou que os itens acabaram presos na alfândega e ela precisaria realizar pagamentos de taxa para liberação.

Acreditando na veracidade dos pedidos, a aposentada fez diversos depósitos em contas indicadas pelo golpista, inclusive para agência angolanas. O valor do prejuízo se aproxima de R$ 6 mil.

O golpista voltou a exigir pagamentos para liberar os produtos, dizendo que haviam sido interceptados por policiais na cidade de Campinas, que exigiram o pagamento de R$ 7 mil até às 10h daquele dia. Após a vítima negar, ela foi ameaçada. O autor afirmou ter o endereço dela e disse que enviaria policiais para prendê-la.

A vítima se encaminhou à Central de Flagrantes e o caso foi registrado como estelionato.