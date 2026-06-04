Aposentada perde duas botas avaliadas em R$ 5 mil e denuncia motorista de aplicativo

Uma aposentada, de 64 anos, procurou a Central de Flagrantes de Rio Preto para denunciar o desaparecimento de sua encomenda avaliada em R$ 5 mil, nesta quarta-feira, 3. A vítima disse à polícia que contratou uma corrida por aplicativo para entrega de duas botas, avaliadas em aproximadamente R$ 2,5 mil cada.

Segundo o boletim de ocorrência, a idosa solicitou no aplicativo a entrega de uma encomenda. Cerca de uma hora e meia após o início da corrida, o motorista entrou em contato informando que não conseguia localizar o endereço de destino. Diante da situação, ela solicitou que o condutor retornasse com a mercadoria. De acordo com o relato, o motorista respondeu apenas com a mensagem "ok", encerrou a corrida no aplicativo e não voltou a fazer contato.

Ainda segundo o registro policial, a mulher tentou obter informações junto ao suporte da plataforma, mas foi informada de que seu número de telefone não estava vinculado diretamente à conta utilizada. Posteriormente, sua filha também entrou em contato com a empresa e recebeu a informação de que uma resposta seria fornecida em até 24 horas.

A vítima afirmou que todas as conversas com o motorista ocorreram exclusivamente pelo aplicativo e que não possui telefone, endereço ou qualquer outro dado pessoal do condutor.

Além da perda da mercadoria, ela disse que arcou com os custos da corrida inicial e também do retorno solicitado, que não ocorreu.

A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do caso, inicialmente registrado como apropriação indébita.